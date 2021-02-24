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NASA заховало секретне повідомлення в парашуті Perseverance

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Секретне послання у парашуті Perseverance - фото 1
Секретне послання у парашуті Perseverance / Twitter

Коли у NASA показали посадку марсохода Perseverance на поверхню Червоної планети, у кадр потрапив парашут, який дозволив роверу сповільнитися в повітрі і ідеально приземлитися. Як виявилося, в ньому було зашифроване послання.

Найуважніші глядачі трансляції звернули увагу на незвичайне забарвлення парашута: червоно-білий візерунок. Не минуло й доби, як на у мережі розгадали загадку – виявилося, у малюнку було зашифровано повідомлення.

До слова: У NASA показали повне відео посадки апарату Perseverance на Марс

"Dare mighty things", – таке повідомлення послала NASA людству через парашут. Його можна перекласти як "Відважтеся на великі справи" – це цитата експрезидент США Теодора Рузвельта і девіз Лабораторії реактивного руху НАСА (JPL), яка керує місією Perseverance. Також на обідку парашута заховані координати бази JPL у Пасадені, штат Каліфорнія.

Як пояснив користувач Twitter Максенс Абелла, який розгадав повідомлення, текст був написаний за допомогою двійкового коду, що "заховали" у червоно-білі смуги. Червоний – це 1, білий – це 0.

Кожна послідовність з 10 смуг складається в число, яке перетворюється в букву за допомогою таблиці позначень Американського стандартного коду обміну інформацією. Саме цими словами команда місії описала посадку ровера на Марс, тому можна з упевненістю зазначити, що JPL виконали те, до чого їх закликає девіз.

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Джерело: vice
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