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Перлинне весілля (30 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
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30 річниця весілля називається перлинною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 30 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!
Подарунки на перлинне весілля – важливий елемент у привітанні з 30 річницею сімейного життя! Символ 30 річниці – перлини. Перли – символ цнотливості, любові, чистоти та родючості. Тому передбачається, що на 30 років життя в шлюбі подружжя вже має онуків.
Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80
30 років спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. За традицією на тридцятиріччя з дня весілля чоловік повинен присвятити дружині вірші та подарувати розкішний букет квітів. Також чоловік підносить дружині намисто з перлів – це символ вибачення за пролиті протягом 30 років сльози. Намисто має бути з 30 перлин, кожна з яких позначає черговий рік прожитий разом. Дружина ж підносить чоловікові шпильку для краватки або запонки, виконані з перлів.
Що подарувати подружжю на 30 років сімейного життя – перлинне весілля:
- Прикраси з перлів
- Подарунки ручної роботи
- Сувеніри
- Ювелірні вироби
- Тощо
Окрім подарунків з перлин, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.
До вашої уваги привітання з 30 річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Красиві поздоровлення прозою
- Короткі смс
- Прикольні побажання
- Картинки з привітанням
Привітання з перлинним весіллям у віршах
***
Перлове весілля – не просто слова,
А 30 років разом, обіруч люблячи.
Нехай капали сльози, гриміла гроза,
Але все ж навпроти рідні очі.
Так нехай буде до вас прихильна доля!
Хай щастя наповнить річки берега.
Нехай ваш дім обходять печаль і біда,
А в гості заходять з посмішкою друзі.
***
Сьогодні дуже світлий день –
У вас перловий ювілей.
Ви 30 років прожили разом,
Таких би вам ще років двісті.
У сім'ї вашій день народження,
Ви заслужили всіх поваг:
Приклад для всіх, прекрасний шлюб.
Бажаємо всіх земних вам благ.
Ніжність один одному даруйте,
Любіть міцно і цінуйте.
***
Тридцять років – сьогодні перли
Дарує вам сама доля.
Що таке жити один одним
Вивчили ви сповна.
Щастя вам бажаю, миру,
Розуміння у всьому,
Нехай достаток буде в будинку,
І здоров'я б'є ключем.
***
Не дарма порівняли з перлами
Сімейне свято це,
Адже тридцять років шлюбу –
Гідна перемога.
Бажаємо вам ідилії:
Сімейного успіху,
Любові, і достатку
І радості, і сміху.
***
З перловим весіллям вітаємо,
Ви разом довгих тридцять років!
Вам захоплення висловлюємо,
Прекрасніше пари у світі немає.
Ви – наш приклад для наслідування,
Як потрібно вірити та любити.
Від нас прийміть побажання:
Ще років сто ось так прожити!
Красиві вітання на 30 років одруження у прозі
***
Дорогі мої, я вітаю вас з чудовою датою сімейного життя, з перлинною річницею! Адже непросто прожити в повному взаєморозумінні та злагоді, в любові та повазі 30 років. Але ви зуміли, ви подолали цей шлях і залишилися такими ж життєрадісними, закоханими один в одного та окриленими мріями. Бажаю вам стабільного достатку, щедрих подарунків від долі та великих можливостей від життя. Хай не зітреться, не зблякне і не втратить своєї фортеці та сили перли вашої любові!
***
Від щирого серця вітаю вас з цією прекрасною подією, з 30-річчям спільного життя, з перлинною вашої річницею! Ви багато подолали, ви знаєте, як разом обходити будь-які біди та виправляти будь-які помилки. Бажаю вам ніколи не втратити бравих сил, віри один в одного, натхнення і прагнення до щастя. Нехай ваш дім зберігає добробут і затишок, нехай кожен день для вашої родини буде чудовим, радісним і неодмінно несе з собою тільки хороші новини та цікаві події.
***
Вітаю чудових людей, які вже 30 років йдуть по життю, міцно тримаючись за руки. Вам не страшні життєві негаразди, ви не боїтеся страшних бід і бур, тому що в серцях ваших живе справжня любов, здатна справиться з будь-якими ситуаціями. Я бажаю, щоб все ж, в житті були тільки радісні моменти, випадки та зустрічі. Я бажаю, щоб з роками, любов ставала тільки спекотніше і міцніше. Бережіть один одного, цінуйте один одного, насолоджуйтеся один одним. З річницею весілля.
***
Вітаю, перлинні мої. Вашому шлюбу сьогодні 30 років, ви – просто розумнички, і в ваш перловий ювілей я бажаю вам достатку, миру, щастя і любові. Нехай перли вашої ніжності не тьмяніють, нехай кожен день проходить у приємних клопотах, чудових ідеях, красивих мріях, радісних подіях і добрих турботах один про одного. Не хворійте і бережіть свою чудову сім'ю!
***
Вітаємо з 30-річним ювілеєм спільного життя! Ви пройшли через багато випробувань і довели всім, що справжня любов є. Бажаємо вам, щоб ваші очі також світилися щастям і любов'ю, ваші відносини залишалися такими ж ніжними та трепетними. Нехай ваш будинок буде сповнений тепла, радісних емоцій і дзвінкого сміху.
СМС з перлиновою річницею весілля своїми словами
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Вітаю вас з 30-річчям подружнього життя, з перлинним вашим весіллям. Від душі бажаю ще 30 таких же дружних і щасливих років, засіяних перлами щастя, достатку і любові. Нехай у вашій родині панує добробут, нехай у вашому домі панує гармонія і доброта.
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Вітаю від щирого серця з 30-річчям вашого сімейного життя, з перлинним весіллям! Бажаю завжди залишатися один для одного найдорожчими й бажаними перлами, бажаю вічного щастя в родині та здоров'я, бажаю достатку в домі та світлого затишку!
***
Вітаю вас, перлинні мої, з 30-річчям подружнього життя. Бажаю широких і глибоких морських просторів удачі та натхнення, в які ви щодня будете пірнати за своїми перлами щастя. Залишайтеся люблячим подружжям, чудовими батьками, веселими дідом і бабою, турботливими чоловіком і дружиною.
***
Вітаю вас з перлинною річницею, з 30-річчям в ліжку, городі, сімейних турботах і важливих справах, важких буднях і веселих вихідних. Бажаю залишатися молодими романтиками, бажаю нареченій бути справжньою перлинкою щастя і радості для свого короля Нептуна.
***
Вітаю з 30-річчям спільного життя, з вашою перлинною річницею. Бажаю перлів надій і мрій, бажаю в сто раз примножити ніжність і радість вашої любові з 30-річним стажем. Нехай чоловік подарує для подружжя намисто з перлів ласки, нехай дружина подарує чоловікові перли своєї краси.
Прикольні привітання на 30 річницю подружжя
***
Вітаю вас з перлинною річницею, з 30-річчям під одним дахом. Бажаю як і раніше залишатися тією ще солодкою парочкою, яка руки по лікоть відкусити готова, якщо хтось буде робити замах на ваше перлинове щастя. Женіть геть негатив з життя і кожен день створюйте для себе свято двох вічно закоханих сердець.
***
З перлинним весіллям, з 30-річчям веселого життя під одним дахом! Бажаю прожити красиво і самодостатньо цей рік, нанизуючи на довге намисто блискучі дні – перлинки відради, радості, надій, любові та натхнення. У пісні співається, що дельфін і русалка – не пара, тому бажаю вам без жодних хвостів і плавників бути двома перлинами одного моря.
***
Вітаю з перлинним весіллям. Разом 30 років – це свого роду перемога, і в честь цієї перемоги бажаю вам такої ж щирої, солодкої любові, як в юні роки – з перловим блиском і яскравим лоском до самого гробу, а точніше – на найближчі років сто точно. Не хворійте, не бурчіть, а живіть чудно і весело.
***
З перлинним весіллям, панове! Ось на позначці вашого спільного життя 30 років, а я бажаю вам, як в епосах або легендах, до 300 дотягнути. Слабо? Побити рекорд і стати не просто довгожителями, а безсмертними закоханими щасливцями. Серйозно, бажаю вам здоров'я, гармонії, любові та радості. І нехай очі ваші сяють, як перлини, нехай біди проходять повз вас, нехай в спільному житті буде ще багато перемог і успіхів!
***
З перлинною річницею, з тридцяткою подружнього життя. Бажаю також ніжно і трепетно, як і 30 років тому берегти перлину своєї любові, бажаю один одного пестити та леліяти, бажаю ніколи не втомлюватися і кожен день зустрічати в подружніх обіймах. І хай не буде у світі такої цифри, якою можна було б порахувати всі ваші гроші та щасливі моменти!
Гарні побажання з перлиновим весіллям парі у картинках
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