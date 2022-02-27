"Пережила Гітлєра, переживу і ліліпута Путіна": 97-річна бабця з плакатом підіймає дух

Українська армія та українці не збираються здаватись та продовжують відстоювати власну країну, і бабуся з Волині яскравий цьому приклад!

97-річна бабуся Ліда зробила дуже промовистий плакат, який лише підтверджує, що українці навіть не припускають падати духом і готові боротися з окупантами. Відповідним фото мужньої волинянки поділилась директорка луцької дитячої бібліотеки Ніна Бочарова на своїй сторінці у фейсбуці, наголосивши, що це не фейк, а справжня бабця однієї з її колег.

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Мені 97 років, пережила Гітлєра і німців, була на відбудові Донбасу. Переживу і ліліпута Путіна з його саранчею. Слава Україні! Баба Ліда, 97 років, – саме такий напис на плакаті цієї чудової бабці.

facebook.com/nina.bocarova

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