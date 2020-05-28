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Перезавантаження лінійки Z: новий спорткар Nissan показали на відео

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Nissan готує оновлення лінійки Z - фото 1
Nissan готує оновлення лінійки Z

28 травня компанія Nissan оголосила про масштабну реструктуризацію, в рамках якої у найближчі три роки має намір представити 12 нових моделей. Серед них – наступник спорткара 370Z, продемонстрований в офіційному відеоролику.

Новий Z-спорткар Nissan зовні нагадуватиме модель S30, вона ж Datsun 240Z, зразка 1970-х років.

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Новинці дістанеться 400-сильний трилітровий двигун V6 з двома турбокомпресорами і два типи трансмісії: девятидіапазонний "автомат" і механічна коробка передач. Імовірно, дводверка отримає ім'я 400Z і буде технічно близька до Infiniti Q60.

Отже, Z-кар побудують на модернізованій платформі FM з двохважельною підвіскою спереду і багатоважельною ззаду. Але повний привід з електрогідравлічною муфтою підключення передньої осі виявиться прерогативою версії з приставкою Nismo. Такі машини також отримають потужний двигун: "шістка" буде видавати не 400, а 470 сил і 600 Нм моменту.

Нинішній Nissan 370Z випускається з 2009 року. Спорткар оснащується атмосферним V6 3.7, потужність якого залежить від ринку і варіюється від 328 до 355 кінських сил. Коробка – шестиступінчаста "механіка" або семидіапазонний автомат.

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Джерело: Motor
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