90-річна бабця із Закарпаття опанувала літак: нове відео зірки мережі

Закарпатська бабця прославилась у мережі після того, яка ганяла на кабріолеті "Mustang", не зупинилась на досягнутому та пересіла за штурвал літака. На це наважуються одиниці – дивіться самі захопливе відео!

Відео бабці за кермом кабріолета та вантажівки стали вірусними, тож завзята закарпатка вирішила прийняти ще більш екстремальний виклик.

Як це було: Бабуся з Закарпаття проїхалась полем на кабріолеті

У свої 90 бабуся Ріна підкорила літак! Як поділився онук героїні Іван Куцина, відео знімали в Коломиї, що на Івано-Франківщині. Літак надала компанія, що пропонує такі послуги. До речі, саме на цьому повітряному судні відомий ведучий Дмитро Комаров облетів Карпати.

"Звісно, з нами був інструктор. Він здійснив зліт та посадку, а вже у повітрі дав покермувати бабусі", – розповів онук в коментарі mukachevo.net. Зі своїм завданням бабця Ріна впоралась на відмінно. "Я знав, що все буде добре, мені та бабці дуже сподобалось. До речі, тепер бабуся хоче стрибнути з парашутом, але це ще під питанням", – додав блогер.

Дивіться відео, як баба Ріна в 90 років керує літаком:

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