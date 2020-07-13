Не Волдеморт і Танос: користувачі мережі назвали справжніх лиходіїв з популярних фільмів

Традиційно більшість фільмів мають позитивних і негативних героїв. Користувачі мережі вирішили влаштувати флешмоб, аби назвати справжніх лиходіїв з культових стрічок. І ви знаєте, щось у цьому є.

До вашої уваги альтернативна думка на те, хто ж насправді був лиходієм у фільмах, які ми буквально переглянули до дірок. Флешмоб "лиходій у фільмі / справжній лиходій" усе розставив на свої місця!

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Уперше такий пост опублікував користувач chuuzus ще наприкінці травня. Своєю точкою зору він поділився на прикладі серії фільмів "Шкільний мюзикл".

the movie villain the actual villains pic.twitter.com/6w9tsU6l5u — c (@chuuzus) May 20, 2020

Пост дав старт цілій серії мемів, які стають популярнішими з кожним днем. Наприклад, істинними лиходіями в сімейному фільмі "Сам удома" названо не грабіжників, а безвідповідальних батьків.

World’s most irresponsible parents.



The movie villain // The actual villain pic.twitter.com/YzkEW6zmYY — S AM (@Monarch_Of_One) July 7, 2020

У кіновсесвіту Marvel зі справжніми антагоністами теж не все просто. Так, в стрічці "Месники: Ера Альтрон" лиходієм вважають Тоні Старка, через дії якого і з'явився Альтрон. А в картині "Месники: Війна нескінченності" цілком справедливо справжнім лиходієм назвали Зоряного Лицаря, який не зміг стримати емоцій і позбавив інших супергероїв шансу зняти з Таноса рукавичку.

The movie villain The real villain pic.twitter.com/HaA53KRF9U — Maniac ᱬ ᵇˡᵐ (@WandasManiac) July 10, 2020

I’mma catch heat for this one but...



The movie villain. The actual villain. pic.twitter.com/SVA6p5FBg5 — Jay Gatsby (@Leach__) July 7, 2020

Нижче ще дві альтернативні думки про лиходіїв "Голодних ігор" і "Темного лицаря".

The movie villain The actual villain pic.twitter.com/nSQLXvuU0T — The Hunger Games (@TheHungerGames) May 21, 2020

the movie villain / the actual villain pic.twitter.com/YtFQVtkyNM — ben schwartz (@benschwartz_) May 21, 2020

Деякі користувачі справжніми антагоністами вважають не персонажів відомих картин, а їх творців. У лиходійстві стосовно "Зоряних воєн" звинуватили студію Disney, а стосовно "Гаррі Поттеру" – автора книг Джоан Роулінг.

the movie villain the actual villain pic.twitter.com/CpNZfSqn3K — Based Loto (@BasedLoto) July 11, 2020

the movie villain the actual villain pic.twitter.com/QrqizKmuqd —. (@libraonfilm) July 11, 2020

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