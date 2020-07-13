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Не Волдеморт і Танос: користувачі мережі назвали справжніх лиходіїв з популярних фільмів
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Традиційно більшість фільмів мають позитивних і негативних героїв. Користувачі мережі вирішили влаштувати флешмоб, аби назвати справжніх лиходіїв з культових стрічок. І ви знаєте, щось у цьому є.
До вашої уваги альтернативна думка на те, хто ж насправді був лиходієм у фільмах, які ми буквально переглянули до дірок. Флешмоб "лиходій у фільмі / справжній лиходій" усе розставив на свої місця!
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Уперше такий пост опублікував користувач chuuzus ще наприкінці травня. Своєю точкою зору він поділився на прикладі серії фільмів "Шкільний мюзикл".
Пост дав старт цілій серії мемів, які стають популярнішими з кожним днем. Наприклад, істинними лиходіями в сімейному фільмі "Сам удома" названо не грабіжників, а безвідповідальних батьків.
У кіновсесвіту Marvel зі справжніми антагоністами теж не все просто. Так, в стрічці "Месники: Ера Альтрон" лиходієм вважають Тоні Старка, через дії якого і з'явився Альтрон. А в картині "Месники: Війна нескінченності" цілком справедливо справжнім лиходієм назвали Зоряного Лицаря, який не зміг стримати емоцій і позбавив інших супергероїв шансу зняти з Таноса рукавичку.
Нижче ще дві альтернативні думки про лиходіїв "Голодних ігор" і "Темного лицаря".
Деякі користувачі справжніми антагоністами вважають не персонажів відомих картин, а їх творців. У лиходійстві стосовно "Зоряних воєн" звинуватили студію Disney, а стосовно "Гаррі Поттеру" – автора книг Джоан Роулінг.
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