Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим

Здавалося б, з віком наше інтимне життя повинне іти на спад. Але не потрібно відразу ж засмучуватися. Як свідчить безліч наукових досліджень, неабияке задоволення від сексу ми отримуємо явно не в юному та молодому віці, і ось чому.

Під час дослідження одного інтернет-порталу 37% жінок і 34% чоловіків заявили, що їх 40-річний вік був найкращим для сексу. Всього у дослідженні взяли участь 828 осіб пише Sex MissFit.

Це цікаво: Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження

Автори дослідження заявили: "Хоча 20-річні займаються сексом багато, він по-справжньому подобається 40-річним". В основному це пов'язано з тим, що у 40-річних менше комплексів і більше досвіду.

1. Люди після 40 більш упевнені в собі

Вони точно знають, чого хочуть, не соромляться будь-яких звуків або здійснювати рухи під час сексу. Не турбуються про незначний целюліт або зморшки, а також менше бояться невдач. Це те, що робить секс розслабленішим і, отже, ідеальним.

2. Подружній секс означає найкращий секс

Звичайно, приємно опинитися в ліжку з коханою людиною вперше. Запах, відчуття на шкірі, сам секс – все нове і хвилююче. Але якщо ви одружені довгий час, а це більш ймовірно в старшому віці, у вас є щось важливе, що робить секс значно кращим. Мовиться про глибоку любов і безмежну довіру. Ви також знаєте, чого хоче ваш партнер, і що саме ви хочете. Вам більше не потрібно приховувати свої фантазії, ви здатні розслабитися і зануритися в процес.

3. У зрілих жінок оргазми кращі, а досягаються вони легше та швидше

З віком ми все більше і більше насолоджуємося сексом. І це величезна перевага для отримання оргазму, тому що жінкам після 40 років легше досягти його. Дослідження сайту OkCupid прийшло до висновку, що 40% 20-річних жінок мали проблеми з досягненням кульмінації. А в 40 років оргазм не отримували всього 20 відсотків жінок.

Тож закарбуйте собі на носі, що віком усе лише покращується. Головне – не боятися розмовляти зі своїм партнером, знати свої вподобання й отримувати задоволення від процесу.

Читайте також: Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує