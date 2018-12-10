Перевірка на тверезість: креативний бар розвеселив Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від креативного рішення одного з барів, як перевіряти своїх відвідувачів на сп'янілість.

На платформі Reddit користувач з ніком designmur поділився фото з одного з місцевих пабів, яке за короткий час опинилось у топі мережі. За лічені години допис зібрав більш як 77 тис. переглядів та понад 1,6 тис. коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити двері бару, які є справжнім тестом для п'яних. Річ у тому, що вхід має стільки маленьких замків, що не надто тверезий відвідувач навряд чи зуміє вийти.

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