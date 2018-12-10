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Перевірка на тверезість: креативний бар розвеселив Reddit

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Бар з тестом на тверезість - фото 1
Бар з тестом на тверезість

У мережі не можуть відвести погляд від креативного рішення одного з барів, як перевіряти своїх відвідувачів на сп'янілість.

На платформі Reddit користувач з ніком designmur поділився фото з одного з місцевих пабів, яке за короткий час опинилось у топі мережі. За лічені години допис зібрав більш як 77 тис. переглядів та понад 1,6 тис. коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити двері бару, які є справжнім тестом для п'яних. Річ у тому, що вхід має стільки маленьких замків, що не надто тверезий відвідувач навряд чи зуміє вийти.

І ще: Найкраща "картина" в офісі викликала захват у мережі

My local bar has a drunk test for people leaving from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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