Найкраща "картина" в офісі викликала захват у мережі

У мережі не можуть відвести погляд від фото офісу, яке ледь не стало оптичною ілюзією.

На платформі Reddit користувач з ніком DillyKelbeck поділився світлиною зі свого робочого місця, яка за короткий час опинилась у трендах. Всього за 6 годин допис побачили понад 55 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі. А вся відповідь криється в описі фото.

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"Найкраща картина в моєму офісі виявилась просто вікном", – відзначив автор, і з ним доволі складно посперечатись.

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