Перевірені засоби від набряків під очима

Названі 4 простих способи позбутися набряклості під очима.

Існує безліч способів і рецептів, як за лічені секунди позбутися набряків під очима. Зупинимося на найбільш дієвих і перевірених рецептах.

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Найпростіший спосіб швидко позбутися набряків – прикласти до очей заварені і охолоджені пакетики з чаєм. З цим може впоратися будь-який вид чаю, відштовхуйтесь від своїх уподобань і, звичайно ж, наявності чаю в будинку.

Також ще одним рекордсменом з усунення набряків є огірок, який ще й чудово освіжає шкіру. Його можна використовувати, просто нарізавши і приклавши до очей на 20 хвилин.

Якщо під рукою не виявилося огірка, то картопля знайдеться в кожному будинку. Її також можна використовувати, як і огірок. Найбільший ефект від тертої картоплі буде, якщо додати до неї трохи свіжої петрушки. Також ви моментально відчуєте полегшення, приклавши до очей змочені в настої ромашки ватяні диски.

Перевірені засоби від набряків під очима

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