Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Перевірені засоби від набряків під очима

  • 16
Як позбутися набряків за допомогою картоплі - фото 1
Як позбутися набряків за допомогою картоплі / aljamila

Названі 4 простих способи позбутися набряклості під очима.

Існує безліч способів і рецептів, як за лічені секунди позбутися набряків під очима. Зупинимося на найбільш дієвих і перевірених рецептах.

І ще: Названо фрукти, які можна їсти з кісточками

Найпростіший спосіб швидко позбутися набряків – прикласти до очей заварені і охолоджені пакетики з чаєм. З цим може впоратися будь-який вид чаю, відштовхуйтесь від своїх уподобань і, звичайно ж, наявності чаю в будинку.

Також ще одним рекордсменом з усунення набряків є огірок, який ще й чудово освіжає шкіру. Його можна використовувати, просто нарізавши і приклавши до очей на 20 хвилин.

Якщо під рукою не виявилося огірка, то картопля знайдеться в кожному будинку. Її також можна використовувати, як і огірок. Найбільший ефект від тертої картоплі буде, якщо додати до неї трохи свіжої петрушки. Також ви моментально відчуєте полегшення, приклавши до очей змочені в настої ромашки ватяні диски.

Перевірені засоби від набряків під очима - фото 299781
Перевірені засоби від набряків під очима

Читайте також: Як повернутися в робочий режим після свят: дієві поради

Джерело: modafemmes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3983
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1836
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 997939
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Краса