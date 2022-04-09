Перевір свою корзину: створений бот, який дозволяє вичислити бренди, які підтримують Росію

Ентузіасти створили крутий чат-бот. Він дозволить вичислити бренди, які підтримують Росію. Відкривайте бот Boycott Russia щоразу, коли плануєте вибратися на закупи.

Цей телеграм-бот надзвичайно зручний. Вам достатньо вказати назву певного бренду. І все: ви за мить отримаєте інформацію, чи варто мати з ним справу.

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Як користуватися ботом Boycott Russia

Перейдіть за цим посиланням або знайдіть бот Boycott Russia у пошуку Запустіть його Введіть назву товару, який плануєте придбати (це може бути і компанія)

Ви отримаєте інформацію про те, чи покинула компанія ринок Росії. Пам'ятайте про те, що підтримка компаній, які все ще працюють в країні-агресорці, дозволяє їй отримувати кошти, які спрямовують на вбивство українців.

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