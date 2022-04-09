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війна

5 сервісів пошуку зниклих під час війни: збережіть собі

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Ці сервіси допоможуть знайти зниклих - фото 1
Ці сервіси допоможуть знайти зниклих / NordWood Themes

На жаль, під час війни зникає багато людей. Саме для цього і створюють низку сервісів. З їхньою допомогою можна знайти рідних і близьких, з якими ви втратили зв'язок.

У Мінцифри поділилися переліком сервісів для пошуку зниклих під час війни. Збережіть собі та поділіться з друзями та близькими.

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Сервіс пошуку зниклих

1. Пошук зниклих

Це один із найбільших ресурсів для пошуку дітей і дорослих, які зникли під час повномасштабного вторгнення Росії. У ньому легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.

2. Пошук Україна 2022

Це канал для пошуку людей по всій території України. Для подачі заявки на пошук, необхідно заповнити Google-форму. Вона надійде волонтерам і бійцям ТрО.

3. Знайди рідних

Це бот, створений за ініціативи "Міжнародної асоціації кібербезпеки". Над ним також працювали інші громадські організації України.

5 сервісів пошуку зниклих під час війни: збережіть собі - фото 502935

4. Розшук за даними Національного інформаційного бюро

Він надає інформацію про зниклих військових і цивільних. Мовиться як про загиблих, так і полонених або депортованих з нашої країни під час війни.

5. Пошук зниклих людей у Харкові

З допомогою цього сервісу можна знайти людей, загублених у Харкові.

6. Пошук у Києві та Київській області

Це ще один зручний бот. Він дозволить знайти людей по Києву та всій області. Вперше така практика була успішно запроваджена у Гостомельській громаді. Ба більше, вона вже дає позитивні результати.

Маємо надію, що жоден з цих ботів вам не знадобиться. Якщо ж ви ним і скористаєтеся, то нехай на вас очікують лише радісні новини, що рідні живі та здорові. Бережіть себе!

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