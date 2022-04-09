5 сервісів пошуку зниклих під час війни: збережіть собі

На жаль, під час війни зникає багато людей. Саме для цього і створюють низку сервісів. З їхньою допомогою можна знайти рідних і близьких, з якими ви втратили зв'язок.

У Мінцифри поділилися переліком сервісів для пошуку зниклих під час війни. Збережіть собі та поділіться з друзями та близькими.

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Сервіс пошуку зниклих

1. Пошук зниклих

Це один із найбільших ресурсів для пошуку дітей і дорослих, які зникли під час повномасштабного вторгнення Росії. У ньому легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.

2. Пошук Україна 2022

Це канал для пошуку людей по всій території України. Для подачі заявки на пошук, необхідно заповнити Google-форму. Вона надійде волонтерам і бійцям ТрО.

3. Знайди рідних

Це бот, створений за ініціативи "Міжнародної асоціації кібербезпеки". Над ним також працювали інші громадські організації України.

4. Розшук за даними Національного інформаційного бюро

Він надає інформацію про зниклих військових і цивільних. Мовиться як про загиблих, так і полонених або депортованих з нашої країни під час війни.

5. Пошук зниклих людей у Харкові

З допомогою цього сервісу можна знайти людей, загублених у Харкові.

6. Пошук у Києві та Київській області

Це ще один зручний бот. Він дозволить знайти людей по Києву та всій області. Вперше така практика була успішно запроваджена у Гостомельській громаді. Ба більше, вона вже дає позитивні результати.

Маємо надію, що жоден з цих ботів вам не знадобиться. Якщо ж ви ним і скористаєтеся, то нехай на вас очікують лише радісні новини, що рідні живі та здорові. Бережіть себе!

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