Перевір себе: названі несподівані ознаки високого інтелекту

Цікавість, відкритість та навіть звичка відкладати справи на потім. Що ще характерно для розумних людей, читайте далі.

Якщо ви дійсно геніальні або розумніші за середньостатистичну людину, ви не маєте цього соромитися, пише marieclaire.

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Ви відкладаєте на потім

Розумні люди схильні до прокрастинації. Вони відкладають виконання дрібних справ до кращих часів та працюють над найважливішими. Але деякі вчені стверджують, що розумники можуть навіть ігнорувати пріоритетні завдання.

Ви зацікавлені

Цікавість і допитливість – дві дорогоцінні якості, які спонукають нас постійно пізнавати щось нове, вчитися та отримувати новий досвід. Як показали дослідження, люди, які постійно показують хороші результати в IQ-тестах, як правило відрізнялися підвищеною допитливістю в дитинстві та відкритістю для нових ідей у ​​зрілому віці.

Ви часто закінчуєте фрази за ваших співрозмовників

Можливо, декого може дратувати ця ваша манера, але, на думку фахівців, вона говорить про високий емоційний інтелект. Здатність до чуйності, до розуміння емоцій оточуючих та вміння поглянути на світ з їхньої точки зору допомагають нам.

Названі несподівані ознаки високого інтелекту

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