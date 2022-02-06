Чому собаки кидаються на машини: поясненні науковців

Мабуть, кожен був свідком того, як собаки гавкають на автомобілі, які проїжджають повз, і буквально кидаються під колеса. Учені знають пояснення цьому.

Так, коли собака гавкає на інших собак або людей, у цей момент може впливати низка факторів. Зокрема, таким чином тварина заявляє про права на свою територію, потребує уваги або просто вітається, пише Cuteness.

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Також гавкіт та гонитва за машиною можуть імітувати природний мисливський інстинкт собаки, а саме полювання на здобич. Крім того, фахівці кажуть, що сильний звук транспортних засобів звучить для собак як гучне гарчання та викликає страх. Тому це спонукає псів переслідувати все, що їде повз. Тварини думають, що здобич втікає.

При цьому собака женеться за машиною лише до певного місця. Все тому, що автомобіль або ймовірна загроза покинули територію собаки, і він заспокоївся.

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