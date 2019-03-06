Ось 4 правила, які гарантують здоров'я та довголіття

Відстежувати різні показники стану вашого здоров'я неабияк важливо, щоб запобігти розвитку небезпечних захворювань. Дізнайтеся, які саме обстеження потрібно робити регулярно.

Здоров'я – найдорожче для людини як у прямому, так і у переносному сенсі. Аби вам не довелося оплачувати довготривале лікування, ваші медичні показники мають бути у нормі. Саме вони показують реальну картину: наскільки ви здорові, наскільки активне та повноцінне життя можете вести.

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Для того, щоб зрозуміти найважливіші правила здоров'я і довголіття, потрібно розібратися з 4 головними пунктами:

Артеріальний тиск

Нормальний артеріальний тиск – 120 на 80. При цих показниках кожна клітина організму отримує потрібну їй кількість кисню і повноцінно функціонує.

Занадто високий або низький тиск – привід піти до лікаря. Кваліфікована допомога допоможе вам у цьому питанні.

Кисень

Дихання теж має свій нормальний показник – 16 разів на хвилину. Цей ритм повинен бути, коли людина у спокійному стані. Під час фізичного навантаження дихання пришвидшується до 26 разів на хвилину. Також важливо, щоб дихання нормалізувалося, коли ви вже розслабляєтеся.

Лікарі радять відстежувати медичні показники вашого організму

Серцеві скорочення

Ідеального пульсу немає, але вирахували середній ідеальний показник – 78 ударів на хвилину. Може бути трохи більше або менше. Пришвидшення пульсу відбувається, коли клітинам не вистачає кисню. На пульс також впливає психологічний стан людини та емоції, які вона переживає.

Гемоглобін

У чоловіків та жінок різні норми показника, проте в середньому має бути 130 г на літр. Пам’ятайте, що гемоглобін не показує кількість заліза у крові, за це відповідає феритин. Якщо показник менше норми, то еритроцитів буде недостатньо для засвоєння речовини для побудови гемоглобіну.

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