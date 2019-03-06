Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Ось 4 правила, які гарантують здоров'я та довголіття

  • 21
Бережіть здоров'я - фото 1
Бережіть здоров'я

Відстежувати різні показники стану вашого здоров'я неабияк важливо, щоб запобігти розвитку небезпечних захворювань. Дізнайтеся, які саме обстеження потрібно робити регулярно.

Здоров'я – найдорожче для людини як у прямому, так і у переносному сенсі. Аби вам не довелося оплачувати довготривале лікування, ваші медичні показники мають бути у нормі. Саме вони показують реальну картину: наскільки ви здорові, наскільки активне та повноцінне життя можете вести.

І ще: ТОП-5 простих правил якісного сну

Для того, щоб зрозуміти найважливіші правила здоров'я і довголіття, потрібно розібратися з 4 головними пунктами:

Артеріальний тиск

Нормальний артеріальний тиск – 120 на 80. При цих показниках кожна клітина організму отримує потрібну їй кількість кисню і повноцінно функціонує.

Занадто високий або низький тиск – привід піти до лікаря. Кваліфікована допомога допоможе вам у цьому питанні.

Кисень

Дихання теж має свій нормальний показник – 16 разів на хвилину. Цей ритм повинен бути, коли людина у спокійному стані. Під час фізичного навантаження дихання пришвидшується до 26 разів на хвилину. Також важливо, щоб дихання нормалізувалося, коли ви вже розслабляєтеся.

Лікарі радять відстежувати медичні показники вашого організму - фото 312158
Лікарі радять відстежувати медичні показники вашого організму

Серцеві скорочення

Ідеального пульсу немає, але вирахували середній ідеальний показник – 78 ударів на хвилину. Може бути трохи більше або менше. Пришвидшення пульсу відбувається, коли клітинам не вистачає кисню. На пульс також впливає психологічний стан людини та емоції, які вона переживає.

Гемоглобін

У чоловіків та жінок різні норми показника, проте в середньому має бути 130 г на літр. Пам’ятайте, що гемоглобін не показує кількість заліза у крові, за це відповідає феритин. Якщо показник менше норми, то еритроцитів буде недостатньо для засвоєння речовини для побудови гемоглобіну.

Читайте також: Які тренування допомагають швидше позбутись ваги

Джерело: ecONet
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 760
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
  • 03 березня, 17:25
  • 1200
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 26174
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Фото