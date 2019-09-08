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Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
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8 вересня ми відзначаємо Міжнародний день грамотності У це свято пропонуємо тобі перевірити свої знання з української мови. Дізнайся, наскільки грамотним ти є!
З нагоди свята Радіо МАКСИМУМ приготувало цікавий і непростий тест, який покаже, наскільки ти грамотний. Згадуй усі правила та добре думай над відповідями!
І ще: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
Діліться результатами тесту в коментарях!
Ще один тест: Як добре ви знаєте рідну мову?
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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