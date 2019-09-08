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Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності

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Тест на грамотність - фото 1
Тест на грамотність

8 вересня ми відзначаємо Міжнародний день грамотності У це свято пропонуємо тобі перевірити свої знання з української мови. Дізнайся, наскільки грамотним ти є!

З нагоди свята Радіо МАКСИМУМ приготувало цікавий і непростий тест, який покаже, наскільки ти грамотний. Згадуй усі правила та добре думай над відповідями!

І ще: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

Діліться результатами тесту в коментарях!

Ще один тест: Як добре ви знаєте рідну мову?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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