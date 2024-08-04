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Український нападник Артем Довбик офіційно перейшов до іншого клубу

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Артем Довбик - фото 1
Артем Довбик / atleticodemadrid.com

Нападник збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми". Наш форвард підписав із "Вовками" п’ятирічну угоду і гратиме під 11-м номером.

Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу.

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27-річний нападник перебрався до італійської Серії А. Він лише на рік затримався в іспанській Ла Лізі. У новій команді Довбик виступатиме під 11-м номером. У чемпіонаті Іспанії він грав під "дев'яткою".

"Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 мільйонів у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда. При цьому частину цих коштів отримають "Дніпро-1" і датський "Мітдьюланд".

Привіт, фанати "Роми". Дуже щасливий бути тут. Дуже радий приєднатися до цього дивовижного клубу, – сказав Довбик у відеоролику, яким італійський клуб презентував свого новачка.

Також Артем сказав "Daje, Roma, daje", що з римського діалекту італійської мови перекладається як "Вперед, "Рома", вперед".

Нагадаємо, що минулого сезону Довбик забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

До іспанського періоду кар’єри Артем виступав за рідний черкаський Дніпро, Дніпро (Дніпропетровськ), молдовську Зорю, данські Мідтьюлланн та Сеннерйюск, але по-справжньому розкритися йому вдалося у Дніпрі-1 — там він став лідером команди та почав демонструвати високу результативність.

До слова: Ольга Харлан здобула для України першу медаль на Олімпійських іграх-2024

Джерело: Офіційний сайт римського клубу
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