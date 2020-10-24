Переведення годинника на зимовий час: яка година зараз в Україні

яка зараз година за київським часом

Цьогоріч у ніч на 25 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Сьогодні дуже легко сплутати годину, тож варто перевірити, чи перевівся ваш годинник. Дізнайтеся, котра зараз година у вашому місті!

Ось уже понад 24 роки, від 1996 року, в останню неділю жовтня українців переводять свої годинники. У 2020-му році Україна здійснює перехід на зимовий час і вкотре переводить годинник на 1 годину назад.

Це цікаво: Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу

Сучасні телефони, планшети та комп'ютери зазвичай переводять годину самостійно. Для того, щоб переконатися, що вас гаджет правильно показує час, зайдіть у налаштування та перевірте, чи стоїть галочка навпроти режиму автоматичного переведення годинників.

Якщо ви не впевнені, чи ваш годинник показує точний час – то ось, яка година зараз в Києві та відповідно в Україні:

На всій території України діє один часовий пояс (взимку – UTC +2, влітку – UTC +3). Офіційним часом в нашій державі вважається київський.

Читайте також: Скільки годин потрібно спати, ураховуючи ваш вік: поради вчених