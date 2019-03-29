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Переведення годинника на літній час 2019: як підготувати організм
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Вже у ніч з суботи на неділю всі українці переводитимуть годинники на літній час. Організм людини сприймає такі зміни, як стрес. Дізнайтеся, як правильно підготуватися, щоб зміна часу не нашкодила здоров'ю.
Медики та науковці вже довели, що переведення годинника має погані наслідки для здоров'я людини. Різка зміна режиму призводить до стресу, який викликає ряд негативних симптомів: погане самопочуття, ослаблена імунна система, загострення хронічних захворювань.
І ще: Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
За статистикою багато українців скаржаться на порушення сну, концентрації та працездатності у цей період. Німецькі вчені зазначають, що це відбувається через дисбаланс між біоритмами людини та переведеним часом. Також організму загрожує дестабілізація гормонального фону.
Медики звертають увагу на те, що перехід на літній час більш несприятливий для людей. Аргументують це тим, що зимовий час і астрономічний ближчі. Противагу цим теоріям, є прихильники думки про те, що у сучасному світі люди менш залежні від природи та біоритмів, тому можна не надто заморочувати з приводу переведення годинників.
Все ж, якщо ви хочете мінімізувати наслідки для свого організму, то медики радять підготуватися заздалегідь.
Для того, щоб адаптувати біоритми, вам потрібно в перші кілька діб після зміни часу: більше свіжого повітря, ранній сон, мінімальне навантаження, корисний раціон.
Як підготувати організм до переходу на літній час:
- За тиждень до зміни часу зменште фізичне навантаження. Це потрібно, щоб уникнути перевтоми. Не затримуйтеся на роботі та не беріться за важку роботу.
- Поступово, з кожним днем вставайте на 15 хвилин раніше. Так організм зможе швидше адаптуватися. Лягайте також раніше і не спіть забагато.
- Слідкуйте за раціоном. Не вживайте жирну їжу та алкоголь. Пийте більше води та трав’яного чаю. За годину до сну вимикайте усі гаджети.
- В ніч переходу на літній час лягайте спати на годину раніше, щоб не втратити 60 хвилин сну.
- Усі вранішні ритуали зробіть звечора, приготуйте сніданок, оберіть одяг, складіть сумку.
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