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Перевалило за сотню: у світі рекордно зросло число довгожителів
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Кількість людей, які досягли 100-річного віку по всьому світу, зросла до рекордного рівня. Як повідомляє Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, у 2019 році число ювілярів перевищила 533 тисяч осіб.
Ці дані, у свою чергу, отримані зі звіту ООН Перспективи світового населення за 2019 рік (World Population Prospects).
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З початку 21 століття кількість людей, які відзначили 100-річчя, збільшилася майже у чотири рази. У 2000 році довгожителів налічувалося близько 151 тисячі.
При цьому збільшення числа довгожителів також помітно і в контексті загального зростання світового населення. У 2000 році на один мільйон осіб припадало 25 осіб, яким було понад сто років, а у 2019 році – вже 69.
80 відсотків тих, хто перетнув столітній рубіж, – жінки.
Найстаршою жителькою Землі офіційно визнана японка Кане Танака, котрій 9 березня виповнилося 116 років і 66 днів. Офіційна церемонія вручення сертифіката від книги рекордів Гіннеса відбулася 9 березня у будинку для літніх людей міста Фукуока, де проживає жінка. Танака вручили сертифікат і коробку шоколадних цукерок.
Танака народилася 2 січня 1903 року. Вона була сьомою дитиною в сім'ї. Під час Другої світової війни вона втратила близьких – її чоловік і старший син загинули на фронті. Всього у жінки четверо дітей, в тому числі одна прийомна. З 2005 року Танака живе в будинку для літніх людей у Фукуоці. Японка рано встає, любить грати у настільні ігри. У віці 103 років вона пережила операцію з видалення ракової пухлини. Відтоді серйозні хвороби її не турбували.
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