Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Переваги життя з собакою: затишні ілюстрації

  • 40
Художник показує особливості життя з собакою - фото 1
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Талановитий художник створює чарівні комікси, які показують життя дівчини з собакою. Ці картинки змусять вас усміхатись та замислитись про те, щоб завести пухнастика.

Знайомтесь, Яоао Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) талановитий ілюстратор, художник, веган та просто хлопець, який обожнює тварин, тому й малює її у своїх творах. Зараз Яоао мешкає у Лос-Анджелі, але вже встиг попрацювати з відомим брендами, як Disney TV Animation, Warner Brothers Animation, Rick and Morty, Stoopid Buddy Studios, Starburns Industries. Але сьогодні його увага зосереджена на власному проекті затишних ілюстраціях про життя дівчини та її собаки.

І ще: Ви здивуєтесь! Схожість собак та їх власників у фото

"Мої ідеї приходять з багатьох різних місць, головним чином, від мого собака Паркер – це моє найбільше натхнення, розповів художник, Ми прийняли його майже чотири роки тому і з того часу він став центром нашого світу".

Художник показує особливості життя з собакою - фото 274516
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274515
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274514
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274513
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274512
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274511
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274510
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274509
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274508
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As
Художник показує особливості життя з собакою - фото 274507
Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Читайте також: Котяче сімейство розвеселило мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
  • 12:00, 04 вересня
  • 247
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 4645
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 481471
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво