Переваги життя з собакою: затишні ілюстрації

Талановитий художник створює чарівні комікси, які показують життя дівчини з собакою. Ці картинки змусять вас усміхатись та замислитись про те, щоб завести пухнастика.

Знайомтесь, Яоао Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) – талановитий ілюстратор, художник, веган та просто хлопець, який обожнює тварин, тому й малює її у своїх творах. Зараз Яоао мешкає у Лос-Анджелі, але вже встиг попрацювати з відомим брендами, як Disney TV Animation, Warner Brothers Animation, Rick and Morty, Stoopid Buddy Studios, Starburns Industries. Але сьогодні його увага зосереджена на власному проекті – затишних ілюстраціях про життя дівчини та її собаки.

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"Мої ідеї приходять з багатьох різних місць, головним чином, від мого собака Паркер – це моє найбільше натхнення, – розповів художник, – Ми прийняли його майже чотири роки тому і з того часу він став центром нашого світу".

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

Художник показує особливості життя з собакою / Yaoyao Ma Van As

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