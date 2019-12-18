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Перетворюються на цеглу: чому Redmi Note 8 Pro масово виходять з ладу

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Як не перетворити Redmi Note 8 Pro на цеглину - фото 1
Як не перетворити Redmi Note 8 Pro на цеглину

Випущений у кінці літа Redmi Note 8 Pro викликав безліч суперечок серед користувачів через обраний виробником процесор MediaTek Helio G90T замість чипа від Qualcomm. Для вирішення проблеми з наявністю кастомних прошивок були опубліковані вихідні коди ядра смартфона. Однак, це були квіточки!

Розробники з XDA і звичайні користувачі почали повідомляти, що Redmi Note 8 Pro перетворюється на "цеглу" при спробі прошивки кастомними прошивок і навіть при оновленні MIUI через рекавері.

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Це не рідкість, коли відсутні стабільні прошивки та налагоджене ПЗ, але в цьому випадку у спільноти поки що немає ніяких інструментів для повернення своїх смартфонів до нормального стану.

Перетворюються на цеглу: чому Redmi Note 8 Pro масово виходять з ладу - фото 374868

Пристрої на базі процесорів Qualcomm Snapdragon можуть бути прошиті за допомогою команд fastboot, але для смартфонів на MediaTek потрібне спеціальне програмне забезпечення SPFlashTool. Воно сумісне з Redmi Note 8 Pro, але вимагає наявності авторизованого облікового запису Xiaomi. У звичайних користувачів і сторонніх розробників такого акаунта немає.

Зараз власники Redmi Note 8 просять компанію надати їм модифіковану версію SPFlashTool, яка не потребує авторизованого облікового запису Xiaomi.

Представники Xiaomi поки ніяк не прокоментували цю ситуацію.

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Джерело: gizchina
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