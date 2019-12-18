Перетворюються на цеглу: чому Redmi Note 8 Pro масово виходять з ладу

Як не перетворити Redmi Note 8 Pro на цеглину

Випущений у кінці літа Redmi Note 8 Pro викликав безліч суперечок серед користувачів через обраний виробником процесор MediaTek Helio G90T замість чипа від Qualcomm. Для вирішення проблеми з наявністю кастомних прошивок були опубліковані вихідні коди ядра смартфона. Однак, це були квіточки!

Розробники з XDA і звичайні користувачі почали повідомляти, що Redmi Note 8 Pro перетворюється на "цеглу" при спробі прошивки кастомними прошивок і навіть при оновленні MIUI через рекавері.

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Це не рідкість, коли відсутні стабільні прошивки та налагоджене ПЗ, але в цьому випадку у спільноти поки що немає ніяких інструментів для повернення своїх смартфонів до нормального стану.

Пристрої на базі процесорів Qualcomm Snapdragon можуть бути прошиті за допомогою команд fastboot, але для смартфонів на MediaTek потрібне спеціальне програмне забезпечення SPFlashTool. Воно сумісне з Redmi Note 8 Pro, але вимагає наявності авторизованого облікового запису Xiaomi. У звичайних користувачів і сторонніх розробників такого акаунта немає.

Зараз власники Redmi Note 8 просять компанію надати їм модифіковану версію SPFlashTool, яка не потребує авторизованого облікового запису Xiaomi.

Hey @Xiaomi @XiaomiIndia @RedmiIndia @manukumarjain please look into brick issue of note8pro, make it developer friendly, give us something so we won't be needing authorised account for SP flash tool every time the phone bricks. #Note8ProBrick https://t.co/pdazRQ7xux — Santosh Yadav (@santoshhh000) December 17, 2019

Представники Xiaomi поки ніяк не прокоментували цю ситуацію.

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