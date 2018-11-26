Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку

Чудовий приклад того, що змінювати імідж ніколи не пізно.

Зазвичай дівчата дуже лякаються, коли уявляють, що коли-небудь їм в голову прийде ідея обстригти своє прекрасне довге волосся і зробити бешкетну коротку стрижку.

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Але бувають моменти, коли представниці прекрасної статі прагнуть змін і кардинально змінюють свій імідж, в першу чергу, звичайно, відрізаючи і перефарбовуючи волосся. Багато людей навіть не здогадуються, наскільки добре вони будуть виглядати з короткою стрижкою, але зважившись на це, вони не розуміють, чому не пішли в перукарню раніше. Подивіться самі:

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