Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками День Святого Миколая

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку

  • 43
А ви би наважилися на бешкетну стрижку? - фото 1
А ви би наважилися на бешкетну стрижку? / pophaircuts

Чудовий приклад того, що змінювати імідж ніколи не пізно.

Зазвичай дівчата дуже лякаються, коли уявляють, що коли-небудь їм в голову прийде ідея обстригти своє прекрасне довге волосся і зробити бешкетну коротку стрижку.

І ще: Розкішна Галь Гадот показала, як носити костюм

Але бувають моменти, коли представниці прекрасної статі прагнуть змін і кардинально змінюють свій імідж, в першу чергу, звичайно, відрізаючи і перефарбовуючи волосся. Багато людей навіть не здогадуються, наскільки добре вони будуть виглядати з короткою стрижкою, але зважившись на це, вони не розуміють, чому не пішли в перукарню раніше. Подивіться самі:

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291419

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291420

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291421

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291422

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291423

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291424

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291425

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291426

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291427

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291428

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291429

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291430

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291431

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291432

Перетворення дівчат, які зважилися на коротку стрижку - фото 291433

Читайте також: Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція

Джерело: pophaircuts
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 8383
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 493
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 819301
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз