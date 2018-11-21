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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція

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Як пережити шопінг / Weekly Sauce

Якщо ви бодай раз вирушали з коханою на шопінг, то вам знайоме відчуття, ніби ви цілісінький день займалися у тренажерному залі. Ходіння магазинами, вичікування біля примірочної, черги на касі – невід'ємні атрибути такого проведення часу. Нагадуємо, що Чорна п'ятниця на носі!

Щоб страждати якомога менше від цього – ловіть нашу шпаргалку з шопінгу з коханою.

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Без поспіху

Не нервуйте її! Ніяких "чи довго ще?", "ми вже закінчили?". Для більшості жінок шопінг – своєрідний метод розслабитися та заспокоїти нерви, тому не варто дратувати її своїм поспіхом. Потерпіть, адже шопінг – це заняття не щоденне, а от сяйво в очах коханої, яка тішиться обновами, буде супроводжувати вас не один день.

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Не підганяйте її / Fox Business

Заряджаємо гаджети

Можете спокійно брати із собою електронну книжку або заряджений смартфон. Поки вона приміряє чергову сукню – займіться читанням або переглядом улюбленого серіалу. Це дозволить не занудьгувати під час шопінгу.

Речі не лише для НЕЇ

Не забувайте, що шопінг з коханою – ідеальна нагода купити щось і собі. Тим більше, що поруч буде ваш персональний критик і стиліст в одній персоні. Таким чином ви оберете ідеальний одяг і не будете слухати у свою сторону фраз типу: "знову мішкуватий светр купив..." тощо.

Оберіть щось для себе - фото 290399
Оберіть щось для себе / lastlongerrightnow

Допомагайте їй з вибором

Іноді добре, коли немає з чого обрати, адже широкий асортимент може ще більше ускладнити ситуацію. Для того, щоб шопінг не закінчився скандалом і зіпсутим настроєм, іноді виринайте зі смартфона, щоб допомогти коханій обрати річ, яка їй пасує найбільше. Не забувайте й про те, що в цьому одязі вона буде йти поруч із вами, а це означає, що нове вбрання має сподобатися і вам!

Радіо МАКСИМУМ нагадує, що на днях стартує Чорна п'ятниця, а це означає, що наші поради вас можуть неабияк врятувати. Успіхів вам у цьому непростому ділі!

Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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