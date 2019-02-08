Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Пересядь на чоловіче обличчя: що не так з новою рекламою Reebok

  • 116
Найбільш красномовний плакат кампанії - фото 1
Найбільш красномовний плакат кампанії / Eurosport

Філія компанії-виробника спортивного екіпірування Reebok у Росії організувала проект #НІВЯКІРАМКИ, направлений на боротьбу із гендерними стереотипами. І все б нічого, якби не методи і лозунги, за допомогою яких автори вирішили "боротися" за права жінок.

Обличчя рекламної кампанії – професійні спортсмени. Анжеліка Піляєва (чемпіонка світу з боротьби) і боєць ММА Юстина Грачик.

Читайте також: Нову незвичайну рекламу Gillette про чоловіків розкритикували: відео

Дівчата мали представити бренд з боку сильних жінок і знялися для плакатів із написами: "Пересядь з голки чоловічого схвалення на чоловіче обличчя", "Коли говорять "носити на руках", уявляю, як мене несуть в труні", "Прикрила соски, щоб ви не порізалися", тощо.

Пересядь на чоловіче обличчя: що не так з новою рекламою Reebok - фото 306391

Пересядь на чоловіче обличчя: що не так з новою рекламою Reebok - фото 306392

Пізніше автори проекту видалили ці варіанти реклами зі сторінок у соцмережах, залишивши більш лайтові. Але ж ми з вами добре знаємо, що скріни, як то кажуть, не горять.

У мережі таку рекламу сприйняли доволі неоднозначно: юзери сміються з рекламних плакатів російського відділу Reebok. При цьому в англомовному ж варіанті реклами текст зовсім інакший. "Ніколи не проси вибачення за те, що ти сильна", – йдеться у плакаті.

Пересядь на чоловіче обличчя: що не так з новою рекламою Reebok - фото 306394

І ще: У Бельгії жінки оголосили страйк 8 березня: названо причину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31577
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 876
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози