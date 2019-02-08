Пересядь на чоловіче обличчя: що не так з новою рекламою Reebok

Філія компанії-виробника спортивного екіпірування Reebok у Росії організувала проект #НІВЯКІРАМКИ, направлений на боротьбу із гендерними стереотипами. І все б нічого, якби не методи і лозунги, за допомогою яких автори вирішили "боротися" за права жінок.

Обличчя рекламної кампанії – професійні спортсмени. Анжеліка Піляєва (чемпіонка світу з боротьби) і боєць ММА Юстина Грачик.

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Дівчата мали представити бренд з боку сильних жінок і знялися для плакатів із написами: "Пересядь з голки чоловічого схвалення на чоловіче обличчя", "Коли говорять "носити на руках", уявляю, як мене несуть в труні", "Прикрила соски, щоб ви не порізалися", тощо.

Пізніше автори проекту видалили ці варіанти реклами зі сторінок у соцмережах, залишивши більш лайтові. Але ж ми з вами добре знаємо, що скріни, як то кажуть, не горять.

У мережі таку рекламу сприйняли доволі неоднозначно: юзери сміються з рекламних плакатів російського відділу Reebok. При цьому в англомовному ж варіанті реклами текст зовсім інакший. "Ніколи не проси вибачення за те, що ти сильна", – йдеться у плакаті.

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