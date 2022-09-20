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"Перешивала свої сукні та надихала творити": Злата Огнєвіч показала тепле фото з мамою

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Злата Огнєвіч показала свою маму - фото 1
Злата Огнєвіч показала свою маму / instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч розчулила шанувальників затишним фото зі своєю мамою та розповіла, як її підтримували у юному віці.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч активно займається не лише благодійністю та волонтерством, підтримуючи українських захисників, а й активно веде профіль в інстаграмі. Тут зірка ділиться своїми думками та кадрами з буднів, тому не дивно, що у неї понад 497 тисяч підписників. Нещодавно Злата поділилась особливим фото зі своєю мамою Ганною Бордюг.

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Пам’ятаю, як на свої перші виступи і дитячі конкурси я страшенно не хотіла їхати, так сильно хвилювалась! Складно було виходити із зони комфорту мені, ще зовсім малій дитині, і співати перед ВЕЛИКОЮ кількістю глядачів. Мої перші пісні теж знайшла ти, бо хотіла, щоб я тренувалась на авторському матеріалі і завжди казала: "Скопіювати іншу манеру виконання можуть багато співаків, а ти заспівай по-своєму, СТВОРИ цю пісню, передай відчуття", – розповідає Злата.

instagram.com/zlata.ognevich - фото 513345
instagram.com/zlata.ognevich

Також мама здавала речі в комісійні магазини, щоб мати гроші для оплати внесків для участі у співочих фестивалях. Ганна перешивала власні концертні сукні для Злати, адже й сама була ведучою.

Коли я зірвала голос перед вступом до музичного інституту імені Р. М. Глієра і відмовлялася їхати в Київ, саме ти мене вмовила ризикнути. І я ризикнула, гадаю, що вдало. Мамуля, я тебе дуже люблю і дякую за все, – додала співачка, доповнивши свою історію тегом з закликом зателефонувати матерям.

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