Переповнюють емоції – Орландо Блум згадав про зустріч з восьмирічною українкою з Ірпеня

Зірка "Піратів Карибського моря", який двічі відвідував нашу країну в якості Посла доброї волі ЮНІСЕФ, зізнався, що був вражений стійкістю та незламністю українських дітей.

Британський актор Орландо Блум поділився у Instagram своїми враженнями після візиту в Україну.

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Під час останнього візиту в Україну, у березні 2023 року, актор зустрівся з дівчинкою. Тоді він поспілкувався з 8-річною Міланою, яка через сильні обстріли змушена була тікати з рідного Ірпеня та її сестричкою Алісою.

Дівчинка отримала травму, яка призвела до часткової втрати зору. Попри пережите, вона залишається сильною і вірить у краще, чим вразила актора.

Попри цей кошмар вона якось зуміла й далі проживати миті, властиві дитинству. наш обов'язок – забезпечити дітям України таке дитинство, яке дасть їм надію та можливості, – зазначив актор.

Наразі дівчинка відвідує заняття з арт-терапії ЮНІСЕФ, які допомагають їй подолати травматичні спогади.

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