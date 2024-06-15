7-річний Руслан під час евакуації з-під Вовчанська зачитав напам'ять вірш

Поліцейські евакуювали з-під Вовчанська 7-річного Руслана разом із мамою та старшою сестрою. Він, як і тисячі інших українських дітей, був змушений покинути домівку через атаки росіян.

На знак подяки поліцейським хлопчик прочитав напам'ять патріотичний віршик. Ролик з'явився у мережі та набрав багато схвальних коментарів.

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За гарне декламування віршика хлопчик отримав від поліцейських їхній шеврон.

Батьківщина – це мама і тато, це твої найщиріші друзі і бджола у весняному лузі, – сказав Русланчик.

Юнак запевнив, що коли виросте, то теж стане поліцейським.

Попри все, хлопець посміхається. Із захопленням дивиться на свого рятівника. Адже мріє, коли виросте, теж стати поліцейським. Окупанти відбирають дитинство в маленьких українців, але їм ніколи не відняти в них любові до рідної землі, – зазначили в МВС.

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