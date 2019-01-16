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Переплутав літаки: як пасажир прилетів до Мальти замість Польщі

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75-річний пасажир переплутав свої літаки - фото 1
75-річний пасажир переплутав свої літаки

75-річний Павло Лавренюк (Pawel Lawreniuk) приїхав на Різдво до рідних у Великобританії, а 6 січня мав повернутися додому. Але замість цього він сів на неправильний рейс Ryanair і полетів на Мальту.

Лавренюк пройшов реєстрацію на рейс в аеропорту Лідс-Бредфорд, піднявся на борт літака, зайняв своє місце та був упевнений, що через дві години приземлиться у Гданську. Але літак доставив його не до Польщі, а на середземноморський острів Мальта, за понад 3000 кілометрів від дому.

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Літній пасажир запідозрив, що щось не так, коли не зміг замовити таксі. Співробітник інформаційного бюро сказав йому: "Вибачте, сер, але я не розмовляю польською". І тоді Лавренюк зрозумів, що він у чужій країні, майже без грошей, без знання мови та можливості зателефонувати рідним.

Переплутав літаки: як пасажир прилетів до Мальти замість Польщі - фото 301609

На щастя, його розмова зі співробітником аеропорту почула туристка з Польщі. Вона допомогла чоловікові зв'язатися з його донькою, у якої він гостював у Бредфорді, і замовити квиток на рейс до Гданська. Лавренюк полетів додому в той же день, але подорож була вельми виснажливою: у Польщі він приземлився лише через 14 годин після того, як вирушив у "подорож".

Квиток на літак поляку купувала його донька Люцина, яка живе в Великобританії. І жінка запевняє, що двічі перевірила броню: квиток був до Гданська.

"Я була у розпачі, – зізнається Люцина, – мені було страшно за нього. Він був один у чужій країні. Поняття не маю, як так вийшло, що він опинився у Мальті".

У Swissport, агентстві, що обслуговує Ryanair, заявили, що знають про інцидент і вже почали внутрішнє розслідування.

"Ми розслідуємо, як це сталося, і проводимо повторний інструктаж усіх співробітників компанії. Перепрошуємо у пана Лавренюка за завдані незручності", – говориться у заяві.

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Джерело: Daily mail
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