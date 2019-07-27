Богдан підірвав мережу фото з "прем'єр-міністром"

Андрій Богдан сфотографувався із Зеленським та Кошовим і підписав знімок "президент, голова ОПУ і прем'єр-міністр".

Глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував у соцмережі фото, де "назвав" нового прем'єр-міністра України.

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На знімку він зображений із Євгеном Кошовим (учасником Кварталу 95) і президентом Володимиром Зеленським. Фото зроблено в Одесі, куди Богдан вирушив із Зеленським. Його можна побачити на Facebook-сторінці глави Офісу.

"Президент, голова ОПУ і прем'єр-міністр", – підписав Богдан знімок. Користувачі неоднозначно відреагували на коментар Богдана. Одні зрозуміли жарт, а інші ж гостро розкритикували главу Офісу президента.

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