Переплив Тису на очах у прикордонників: екстремальний момент на річці

На кордоні з Румунією нещодавно стався курйозний випадок. Там зафіксували дикого кабана, який переплив Тису, аби дістатися у рідні ліси.

Про незвичайний інцидент на кордоні повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook.

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Дикий кабан, який раніше здійснив подорож до Румунії, вирішив повернутися в рідні ліси, підкоривши річку Тиса.

Прикордонники Мукачівського загону зафіксували, як тварина перетнула кордон, обравши ділянку під їх відповідальністю.

Тиса – підкорена. Кабан-умілянт повертається додому в рідні ліси з румунського туру, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

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