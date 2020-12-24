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Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото
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21 грудня на "Новому каналі" показали фінал шалено популярного проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". За перемогу у модельному шоу боролися три красуні, але лише одна зуміла переконати експертів. Нею стала Таня Брик. Читайте біографію переможниці, а також насолоджуйтесь її гарячими фото!
У фіналі шоу "Супер Топ-модель по-українськи" за перемогу боролися відразу три красуні: Саша Литвин, Даша Майстренко, а також Таня Брик. Три учасниці продовжили змагання за першість під час грандіозного фіналу. Для дівчат підготували три випробування.
Дивіться: Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу
Перші конкурси не дали змоги визначити переможницю, адже всі дівчата були гідні. Після дефіле, позування та промови судді були готові назвати ту, яка стала першою та отримає головний приз. У результаті, у шоу перемогла Таня Брик.
Біографія переможниці
- вік: 22 роки
- зріст: 178 см
- Параметри: 82-65-93
- місто: Миколаїв
- сімейний стан: в активному пошуку
- Досягнення в модельній сфері: Співпраця з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans
- Instagram: tatyana_bryk
Якщо чесно, спершу не вірила, що перемогла – думала, що сплю, і це мені сниться. Коли почали вітати, я, звісно, була шокована! Навіть попри те, що на проєкті було дуже важко, під час фіналу в мене на очі наверталися сльози – не хотіла, щоб Суперсезон закінчувався!
Гарячі фото Тані Брик
Нагадаємо, що переможниця проєкту "Супер топ-модель по-українськи" отримає грошовий приз у розмірі 300 тисяч гривень.
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