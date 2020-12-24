Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото

21 грудня на "Новому каналі" показали фінал шалено популярного проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". За перемогу у модельному шоу боролися три красуні, але лише одна зуміла переконати експертів. Нею стала Таня Брик. Читайте біографію переможниці, а також насолоджуйтесь її гарячими фото!

У фіналі шоу "Супер Топ-модель по-українськи" за перемогу боролися відразу три красуні: Саша Литвин, Даша Майстренко, а також Таня Брик. Три учасниці продовжили змагання за першість під час грандіозного фіналу. Для дівчат підготували три випробування.

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Перші конкурси не дали змоги визначити переможницю, адже всі дівчата були гідні. Після дефіле, позування та промови судді були готові назвати ту, яка стала першою та отримає головний приз. У результаті, у шоу перемогла Таня Брик.

Біографія переможниці

вік : 22 роки

: 22 роки зріст: 178 см

178 см Параметри: 82-65-93

місто : Миколаїв

: Миколаїв сімейний стан : в активному пошуку

: в активному пошуку Досягнення в модельній сфері: Співпраця з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans

в модельній сфері: Співпраця з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans Instagram: tatyana_bryk

Якщо чесно, спершу не вірила, що перемогла – думала, що сплю, і це мені сниться. Коли почали вітати, я, звісно, була шокована! Навіть попри те, що на проєкті було дуже важко, під час фіналу в мене на очі наверталися сльози – не хотіла, щоб Суперсезон закінчувався!

Гарячі фото Тані Брик

Нагадаємо, що переможниця проєкту "Супер топ-модель по-українськи" отримає грошовий приз у розмірі 300 тисяч гривень.

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