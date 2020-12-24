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Холостячка Топ-модель по-українськи

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото

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Таня Брик – переможниця Топ-модель по-українськи - фото 1
Таня Брик – переможниця Топ-модель по-українськи

21 грудня на "Новому каналі" показали фінал шалено популярного проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". За перемогу у модельному шоу боролися три красуні, але лише одна зуміла переконати експертів. Нею стала Таня Брик. Читайте біографію переможниці, а також насолоджуйтесь її гарячими фото!

У фіналі шоу "Супер Топ-модель по-українськи" за перемогу боролися відразу три красуні: Саша Литвин, Даша Майстренко, а також Таня Брик. Три учасниці продовжили змагання за першість під час грандіозного фіналу. Для дівчат підготували три випробування.

Дивіться: Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу

Перші конкурси не дали змоги визначити переможницю, адже всі дівчата були гідні. Після дефіле, позування та промови судді були готові назвати ту, яка стала першою та отримає головний приз. У результаті, у шоу перемогла Таня Брик.

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440593

Біографія переможниці

  • вік: 22 роки
  • зріст: 178 см
  • Параметри: 82-65-93
  • місто: Миколаїв
  • сімейний стан: в активному пошуку
  • Досягнення в модельній сфері: Співпраця з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans
  • Instagram: tatyana_bryk

Якщо чесно, спершу не вірила, що перемогла – думала, що сплю, і це мені сниться. Коли почали вітати, я, звісно, була шокована! Навіть попри те, що на проєкті було дуже важко, під час фіналу в мене на очі наверталися сльози – не хотіла, щоб Суперсезон закінчувався!

Гарячі фото Тані Брик

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440583

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440584

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440585

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440586

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440587

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440588

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440589

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440590

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440591

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440592

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440594

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440595

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440596

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440597

Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото - фото 440598

Нагадаємо, що переможниця проєкту "Супер топ-модель по-українськи" отримає грошовий приз у розмірі 300 тисяч гривень.

Це цікаво: Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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