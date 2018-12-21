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Переможниця Модель XL прикрасила обкладинку відомого глянцю

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Дівчина позує в чорному лаковому плащі від Андре Тана - фото 1
Дівчина позує в чорному лаковому плащі від Андре Тана / instagram

Переможниця другого сезону проекту Модель XL 23-річна львів'янка Наталя Петрик знялася в професійній фотосесії в Парижі.

Результат роботи зможемо оцінити вже в січні, саме тоді Наталя прикрасить обкладинку українського ELLE.

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У новому випуску старший редактор ELLE Наталія Пасічник поговорила з моделлю про покоління Z, нові стандарти краси та стажування в мишленівських ресторанах. Дівчина позує в чорному лаковому плащі від Андре Тана з зачесаним назад волоссям. "Ось і стали ми один у одного першими. Безмежна вдячність усій команді, яка створила цей результат", – написала в своєму мікроблозі Наталя.

"Ми знімали в Парижі на даху відомого універмагу, на вулиці було +5 градусів. Наталя була в літній колекції a.TaN Plus Size, але вона навіть не подала виду наскільки їй було холодно, а це говорить про те, що вона справжній професіонал", – прокоментував дизайнер.

Переможниця Модель XL прикрасила обкладинку відомого глянцю - фото 296650

Переможниця Модель XL прикрасила обкладинку відомого глянцю - фото 296651

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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