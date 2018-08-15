Оголошена переможниця Міс Україна Всесвіт 2018

У Києві пройшов фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018. Найкрасивішою дівчиною України стала Каріна Жосан.

До фіналу конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 потрапило 18 красунь. Переможницею журі обрали Каріну Жосан, саме вона представить Україну на престижному конкурсі краси Міс Всесвіт 2018 вже у грудні.

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Дівчину обрало зіркове журі, а корону переможниці передала Міс Україна Всесвіт 2017 Яна Краснікова.

Як відбувався конкурс – дивіться фото і відео:

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 14 Сер 2018 р. о 3:09 PDT

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 14 Сер 2018 р. о 3:14 PDT

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 14 Сер 2018 р. о 6:10 PDT

У цьому році конкурс викликав чималий ажіотаж навколо учасниць. Адже, серед них виявилися Яна Бєляєва, якій приписують стосунки з чоловіком співачки Ані Лорак, Олена Лесик – переможниця шостого сезону шоу "Холостяк", і скандальна учасниці цього ж проекту Галя Присташ.

Конкурс Міс Україна Всесвіт проводять з 2006 року і щорічно проходить він в Україні під егідою найпопулярнішого і найпрестижнішого в світі конкурсу краси Міс Всесвіт.

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