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Переможниця Міс Україна 2018 – хто переміг у конкурсі

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Хто став Міс Україна 2018 - фото 1
Хто став Міс Україна 2018

20 вересня в Києві відбувся фінал Національного конкурсу Міс Україна-2018. За перемогу боролися 25 красунь з усіх куточків країни.

Серед членів журі були Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Микола Тищенко, Юрій Ткач, Ірина Горова, Міс Україна-2016 Олександра Кучеренко та інші. Вели фінал Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

І ще: Міс Україна 2018: учасниці, які боролися за титул головної красуні

Переможницею Міс Україна-2018 стала Вероніка Дідусенко з Києва. Красуня представить нашу країну на престижному міжнародному конкурсі Міс Світу, що пройде в Китаї.

Вероніка Дідусенко - переможниця Міс Україна 2018 - фото 277415
Вероніка Дідусенко - переможниця Міс Україна 2018

Читайте також: Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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