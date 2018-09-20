Переможниця Міс Україна 2018 – хто переміг у конкурсі

Хто став Міс Україна 2018

20 вересня в Києві відбувся фінал Національного конкурсу Міс Україна-2018. За перемогу боролися 25 красунь з усіх куточків країни.

Серед членів журі були Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Микола Тищенко, Юрій Ткач, Ірина Горова, Міс Україна-2016 Олександра Кучеренко та інші. Вели фінал Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

І ще: Міс Україна 2018: учасниці, які боролися за титул головної красуні

Переможницею Міс Україна-2018 стала Вероніка Дідусенко з Києва. Красуня представить нашу країну на престижному міжнародному конкурсі Міс Світу, що пройде в Китаї.

Вероніка Дідусенко - переможниця Міс Україна 2018

Читайте також: Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні