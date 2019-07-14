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Переможниця Холостяка здивувала сміливим декольте

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Даша виглядала як королева балу - фото 1
Даша виглядала як королева балу / instagram

Колишні герої проєкт Холостяк Нікіта Добринін і Даша Квіткова знову були помічені папараці. Зоряну парочку сфотографували на червоній доріжці Одеського міжнародного кінофестивалю.

Фото з'явилися в Instagram Нікіти Добриніна.

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Як відомо, перед урочистою церемонією відкриття, запрошені гості проходять по червоній доріжці. Цього року гостями заходу стали такі зірки світового кіно, як Катрін Деньов і Роуз МакГоуен. Серед вітчизняних знаменитостей можна було помітити Іраклі Макацарію з Мариною Боржемською, Дмитра Черкасова з дружиною Олександрою і Лесю Нікітюк.

Особливо шикарно виглядала переможниця шоу Холостяк 9 Дарія Квіткова. Дівчина постала перед публікою в спокусливому вбранні ніжно-рожевого кольору зі шлейфом і голою спиною. За словами шанувальників, Даша виглядала як королева балу.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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