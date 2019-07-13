Модель Victoria's Secret похизувалась фігурою топлес

Популярна модель Келлі Гейл зачарувала фанатів гарячими фото на побережжі. Дівчина топлес показала тендітну фігуру та свою природну вроду.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. Там красуня з індійсько-австралійським корінням ділиться карами зі свого життя, не переймаючись через фільтри чи ретуш.

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Зараз Келлі влаштувала собі невеличку відпустку біля моря, зізнавшись, що мріє переїхати туди, де завжди тепло. Тому не обійшлось і без гарячих кадрів у бікіні. Щоправда, цього разу модель похизувалась стрункою фігурою та вродою без макіяжу і топлес. Захоплені коментарі фанатів говорять самі за себе!

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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