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Модель Victoria's Secret похизувалась фігурою топлес

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Келлі Гейл роздяглась на пляжі - фото 1
Келлі Гейл роздяглась на пляжі

Популярна модель Келлі Гейл зачарувала фанатів гарячими фото на побережжі. Дівчина топлес показала тендітну фігуру та свою природну вроду.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. Там красуня з індійсько-австралійським корінням ділиться карами зі свого життя, не переймаючись через фільтри чи ретуш.

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Зараз Келлі влаштувала собі невеличку відпустку біля моря, зізнавшись, що мріє переїхати туди, де завжди тепло. Тому не обійшлось і без гарячих кадрів у бікіні. Щоправда, цього разу модель похизувалась стрункою фігурою та вродою без макіяжу і топлес. Захоплені коментарі фанатів говорять самі за себе!

Модель Victoria's Secret похизувалась фігурою топлес - фото 340621

Модель Victoria's Secret похизувалась фігурою топлес - фото 340622

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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