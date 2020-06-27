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Переможниця Холостяка Даша у відвертому бікіні розслабилася на пляжі

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Даша Ульянова - фото 1
Даша Ульянова / instagrizli

Переможниця десятого сезону шоу Холостяк Даша Ульянова вкотре похвалилася своєю фігурою.

На своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, зроблений раніше на відпочинку в Таїланді.

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На фото Даша в помаранчевому відвертому бікіні еротично позує, лежачи на пляжі біля води і демонструючи свою струнку фігуру. "У стані повного релаксу і безтурботності. Для мене існують три місця повного заспокоєння: будинок моєї сім'ї, берег моря (океану) і обійми рідної людини".

Шанувальники були в захваті від пікантного знімка дівчини і засипали її компліментами.

Переможниця Холостяка Даша у відвертому бікіні розслабилася на пляжі - фото 412624

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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