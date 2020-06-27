Переможниця Холостяка Даша у відвертому бікіні розслабилася на пляжі

Переможниця десятого сезону шоу Холостяк Даша Ульянова вкотре похвалилася своєю фігурою.

На своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, зроблений раніше на відпочинку в Таїланді.

І ще: Переможниця Холостяка Даша повторила трюк Ван Дамма

На фото Даша в помаранчевому відвертому бікіні еротично позує, лежачи на пляжі біля води і демонструючи свою струнку фігуру. "У стані повного релаксу і безтурботності. Для мене існують три місця повного заспокоєння: будинок моєї сім'ї, берег моря (океану) і обійми рідної людини".

Шанувальники були в захваті від пікантного знімка дівчини і засипали її компліментами.

Це цікаво: А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання