Холостяк Макс Михайлюк емоційно звернувся до фанаток

У фіналі постшоу популярного романтичного реаліті "Холостяк-10" виявилося, що головний герой Макс Михайлюк мав інтим з однією з учасниць на проєкті, і зізнався в цьому своїй обраниці Даші Ульяновій.

З очевидної причини пара не залишилася разом, про що заявила у прямому ефірі.

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Потім Макс на своїй сторінці в Instargram розмістив пост, в якому звернувся до глядачів "Холостяка" і попросив вибачення.

"Я не інстаграмна особа, якщо чесно, мені ніколи не було цікаво виносити сміття з хати, брати участь у плітках і когось обговорювати. Я щиро хотів залишити все, як є і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний обов'язок перед вами, перед аудиторією, яка дивилася весь сезон, переживала, підбадьорювала, писала гарні, добрі слова. Ще раз хочу сказати Вам величезне дякую..."

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