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Холостяк Макс Михайлюк емоційно звернувся до фанаток

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Макс Михайлюк - фото 1
Макс Михайлюк / instagram

У фіналі постшоу популярного романтичного реаліті "Холостяк-10" виявилося, що головний герой Макс Михайлюк мав інтим з однією з учасниць на проєкті, і зізнався в цьому своїй обраниці Даші Ульяновій.

З очевидної причини пара не залишилася разом, про що заявила у прямому ефірі.

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Потім Макс на своїй сторінці в Instargram розмістив пост, в якому звернувся до глядачів "Холостяка" і попросив вибачення.

"Я не інстаграмна особа, якщо чесно, мені ніколи не було цікаво виносити сміття з хати, брати участь у плітках і когось обговорювати. Я щиро хотів залишити все, як є і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний обов'язок перед вами, перед аудиторією, яка дивилася весь сезон, переживала, підбадьорювала, писала гарні, добрі слова. Ще раз хочу сказати Вам величезне дякую..."

Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, учавствовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить всё, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех) Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков - моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас всё было хорошо!

Публикация от Max Mihailuk (@flymax305)

Це цікаво: Холостяк 2020: Макс і Даша розставили всі крапки над "і" в своїх стосунках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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