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Іраклі Макацарія вперше показав свою кохану

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Іраклі Макацарія - фото 1
Іраклі Макацарія / instagram

Учасник шоу Танці з зірками, головний герой проєкту Холостяк 6 Іраклі Макацарія зізнався, що зараз він у стосунках і вперше показав свою дівчину громадськості.

На своїй сторінці в Instagram один з найбільш бажаних чоловіків країни опублікував фотографію, на якій стоїть обійнявшись з грузинкою, на ім'я Ліза.

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До цього Іраклі довго приховував своє особисте життя і не давав ніяких натяків на те, що його серце зайняте. Відомо, що кадр з коханою був зроблений під час святкування в розкішному ресторані. Ексхолостяк був одягнений в стильний піджак чорного кольору з атласним лацканом і темно-сині штани. Його обраниця вибрала для виходу мінісукню чорного кольору з об'ємними атласними вставками. Свій образ дівчина доповнила колготками в горошок, туфлями на високих підборах, а волосся зібрала в пучок.

На фотографії пара дивиться один на одного і мило усміхається. "Любов мого життя", – голосно підписав шоу-мен свою публікацію. Шанувальники не залишили без уваги цей кадр і написали безліч коментарів.

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