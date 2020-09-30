Маша Єфросиніна розбурхала мережу спокусливим образом у повністю прозорій сукні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не так часто з'являється на світських заходах, але кожна її поява на публіці – модна сенсація. Красуня вміє підкорити оточуючих вибором наряду та аксесуарів. Так, зірка показала в Instagram кадри у несподіваному провокативному образі.

Маша Єфросиніна вибрала спокусливе та ефектне чорне мереживне прозоре плаття від бренду DRESSTOIMPRESS зі спокусливим розрізом ззаду. Крім цього, у наряду є підкладка, яка імітує білизну та декоративні гудзики спереду.

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Зірка телеекранів доповнила лук масивними срібними сережками та босоніжками з тонким ремінцем. Вона зібрала волосся у хвіст і зробила просту, але ефектну зачіску і не дуже помітний макіяж з акцентом на очі.

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