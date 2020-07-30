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Переможниця Холостяка 10 Даша показала спекотне фото

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Ульянова - фото 1
Ульянова / instagram

Даша Ульянова похвалилася нових шикарним фото, а також величезною кількістю медалей і кубків.

Після шоу Холостяк модель Даша Ульянова отримала свою порцію слави і тисячі нових фоловерів в Instagram, яких тепер часто тішить яскравими публікаціями.

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Цього разу красуня показала зухвале фото в сексапільному образі, а також похвалилася величезною кількістю медалей і кубків зі змагань з художньої гімнастики.

"Звичайно, з мінусів – спорт забирає дуже багато часу. Хоча, кого я обманюю... Художня гімнастика забрала весь мій час. Але! Спорт дисциплінує, спорт загартовує, спорт окрилює – це чиста правда. Як горіли у мене очі в 16 років, коли я виграла найскладніший в моєму житті – Чемпіонат України з художньої гімнастики! А ще спорт вчить ставити цілі та впевнено йти до їх досягнення", – розповіла модель. Гортайте галерею:

Це цікаво: Холостяк Макс Михайлюк показав нову обраницю-модель

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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