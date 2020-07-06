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Холостяк Макс Михайлюк показав нову обраницю-модель

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Макс Михайлюк - фото 1
Макс Михайлюк / karavan

Герой найромантичнішого проєкту на українському телебаченні Холостяк Макс Михайлюк не зміг побудувати відносин з переможницею шоу Дашею Ульяновою.

Гімнастка з Кривого Рогу розповіла на постшоу, що у Холостяка був інтимний зв'язок з однією з учасниць проєкту. Пара вирішила розірвати стосунки.

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Нещодавно 34-річний пілот зізнався в бесіді Олі Виноградовій (ексучасниця проєкту), що не самотній. Чоловік вирішив показати свою кохану, нею виявилася українська модель Дар'я Хлистун. 24-річна красуня підкорила не тільки світовий подіум, а й обкладинки відомих глянців. У 2018 році вона стала героїнею італійського глянцю Grazia. На її рахунку десятки глянцевих фотосесій і показів.

Завидний жених влаштував романтичний сюрприз коханій, пара подивилася столицю з висоти пташиного польоту, а потім позував з Дашею на тлі вертольота, ніжно обнявши її за талію. Фото він розмістив у Insta-stories.

Холостяк Макс Михайлюк показав нову обраницю-модель - фото 414304

Холостяк Макс Михайлюк показав нову обраницю-модель - фото 414305

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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