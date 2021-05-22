Переможниця Холостяк-11 показала зворушливе фото з Михайлом Заливакою

Переможниця 11 сезону шоу Холостяк Анна Богдан виклала в соцмережу фотографію, зроблену після фінальної церемонії. Фоловери у захваті від новоспеченої парочки!

Головний герой проєкту Михайло Заливако зробив свій вибір. Переможницею стала колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана, 29-річна тур-агентка Анна Богдан.

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Міша освідчився дівчині в коханні і вручив обручку, яку вона прийняла. На своїй сторінці в інстаграмі Анна опублікувала зворушливе фото, зроблене після завершення фінальної церемонії, на якому вони ніжно обнімаються.

"Я знаю, що одного разу зробив тобі боляче. Пробач. Я не хотів. І не хочу це робити зараз. Я обіцяв відповісти тобі на твоє запитання. Ні, я не закоханий. Я люблю тебе. А це більше, ніж закоханість", – звернувся у фіналі до Анни Михайло. Раніше Богдан зізналася, що мріє про весілля в замку десь в Європі і про велику родину з трьома дітьми.

"У любові немає переможців і переможених. Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя", – написала Богдан під знімком.

Водночас багато хто у мережі підтримує фіналістку Юлію Бельченко, яка зі сльозами на очах попрощалася з Михайлом. Під час цього Юля навіть повернула Холостякові перстень з гравіюванням, який вона виготовила разом з ним під час їх першого індивідуального побачення.

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