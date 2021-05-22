Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото

Проєкт Холостяк 11 дійшов до логічного кінця. У п'ятницю, 21 травня, ми дізналися ім'я переможниці реаліті. Михайло Заливако вручив заповітну каблучку Анні Богдан. До вашої уваги біографія та особисті фото Юлії.

АННА БОГДАН – БІОГРАФІЯ УЧАСНИЦІ ХОЛОСТЯК 11

Прізвище : Богдан

: Богдан Вік : 28 років

: 28 років Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто : Київ

: Київ Освіта: Національний університет харчових технологій, маркетолог, магістр

Дівчина хоче вирушити до Мексики на археологічні розкопки, побувати на фестивалі Burning Man, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії, сходити в гості до Санта-Клауса, побачити північне сяйво. Її ідеал чоловіка: розумний, сміливий, активний, турботливий, порядний, з почуттям гумору. Анна хоче створити міцну сім'ю.

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Інстаграм Анни Богдан: https://www.instagram.com/hannastorozhuk/

ШЛЯХ АННИ БОГДАН НА ПРОЄКТІ

Анна Богдан прийшла на проєкт у пошуках кохання. Вона уже була заміжня, але її шлюб з Андрієм Богданом не протривав довго.

інформація доповнюється...

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