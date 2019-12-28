Переможниця Х-фактор 10 – Еліна Іващенко: біографія і відео найкращих виступів

28 грудня відбувся суперфінал ювілейного шоу Х-фактор 10, за перемогу у якому боролися Георгій Колдун та Еліна Іващенко. У вокальній битві виграла підопічна Ігоря Кондратюка. До вашої уваги біографія, фото та відео нової зірки!

У суперфіналі 10 сезону шоу Х-фактор найсильніші вокалісти року виконали по кілька композицій, та в запеклій боротьбі перемогу здобула Еліна Іващенко. Саме вона отримала найбільше глядацьких голосів та принесла першу в історії українського проєкту перемогу команді "Дівчата".

Еліна Іващенко

Дивитись онлайн: СУПЕРФІНАЛ проєкту Х-фактор 10

Вихованка Ігоря Кондратюка пройшла через багато випробувань, щоб опинитися на великій сцені. Попри життєві труднощі, вона ніколи не втрачала віри в себе, і ось тепер Еліна – переможниця Х-фактора 2019!

Біографія і фото Еліни Іващенко

Вік: 17 років

17 років Рідне місто: Бровари

Бровари Знак зодіаку: Козеріг

Фото переможниці Х-фактора 10

Освіта: Студентка КІМ ім Р. М. Глієра

Студентка КІМ ім Р. М. Глієра Мрія : У майбутньому заспівати разом із Бейонсе

: У майбутньому заспівати разом із Бейонсе Кумир: Бейонсе

Бейонсе Улюблені виконавці: "Te molla", "Ice3peak", "Djara", "Каспийский груз", "Міягі та Ендшпіль"

Еліна Іващенко із тренером Ігорем Кондратюком

17-річна дівчинка з маленького міста Бровари одного разу вже змагалася в суперфіналі вокального шоу – дитячої версії Голосу в 2016-му. Тоді під наставництвом Тіни Кароль талановита Еліна здобула перемогу в проєкту, обігнавши багатьох сильних вокалістів. На Х-факторі їй вдалось повторити свій успіх.

Потужний виступ Еліни на Голос.Діти з піснею "1944":

Своє місце на великій сцені Іващенко виборює з дитинства. Її історію ми дізнались ще під час "Голосу. Діти": дівчина є сиротою, яку після смерті мами виховували бабуся з дідусем. Еліна пережила шкільне цькування та висміювання через зайву вагу, переступила через приниження і крок за кроком наполегливо йшла до своєї мети – стати співачкою. Спочатку були перемоги на різноманітних співочих конкурсах місцевого та обласного рівнів, потім – перемога у "Голосі" та гран-прі на Всеукраїнському фестивалі "Чорноморські ігри-2018".

Спільний виступ Еліни та Олега Винника на Х-факторі:

На досягнутому юна зірка не збирається зупинятись. Еліна Іващенко вже представила пісню, з якою вона побореться за право представляти Україну на Євробаченні-2020. Трек отримав назву Get up:

Усі виступи переможниці Х-фактор 10

Сильна і голосиста переможниця шоу Х-фактор з кожним виходом на сцену дивувала журі і глядачів проєкту! На сцені Еліна виконувала найрізноманітніші хіти: від Тіни Кароль до Demi Lovato. За час участі в проєкті дівчина встигла заспівати в дуеті з Олегом Винником, почути слова підтримки від Тіни Кароль та отримати безліч компліментів про свій голос від журі.

На кастингу Іващенко виконала відому пісню Demi Lovato – "Stone Cold":

На другому етапі тренувального табору Еліна заспівала композицію Mariah Carey – "Without You", яка з легкістю провела її до наступного етапу проєкту:

На третьому етапі тренувального табору Еліні Іващенко довелося виходити на сцену шоу Х-фактор останньою. Тоді тренер категорії "Дівчата" Ігор Кондратюк вже вибрав трьох учасниць в прямі ефіри шоу. Але талановита броварчанка настільки заворожила своїм виконанням членів журі, що Ігор Кондратюк просто не зміг відправити дівчину додому. Тоді конкурсантка заспівала пісню Максима Фадєєва – "Танцы на стеклах":

У першому прямому ефірі Х-фактора 10 вокалістка заспівала безсмертну пісню групи Кіно – "Кукушка":

На другому прямому ефірі Еліна повинна була розкрити свій танцювальний талант, але за день до виступу молода артистка травмувала ногу і потрапила в лікарню. Все ж дівчина виступила на сцені шоу із запальним треком Beyonce – "Single Ladies":

Для виступу в третьому прямому ефірі шоу Еліна вибрала пісню Тіни Кароль – "Выше облаков", з якою пробилась у фінал:

У фіналі проєкту Еліна виконала власну пісню "Get up" та заспівала в дуеті з Винником. Перемогу в суперфіналі співачка отримала завдяки виконанню композицій "Single Ladies" і "Де ти тепер" Квітки Цісик:

Вітаємо артистку та бажаємо їй успіхів у Нацвідборі!

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