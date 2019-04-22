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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Переможниця Голосу країни 9 зізналася, кого підтримувала на виборах президента

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Оксана Муха - фото 1
Оксана Муха / unian

Переможниця головного вокального проекту України Голос країни 9 Оксана Муха розповіла, кого підтримувала на виборах президента України, другий тур яких відбувся в неділю, 21 квітня.

Так, за словами співачки, вона підтримувала Петра Порошенка, однак через постійну зайнятість в проекті не мала можливості вистояти чергу за відкріпним і віддати свій голос за кандидата у президенти.

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Однак, Оксана Муха з розумінням поставилася до оголошених результатів екзит-полами, де впевнену перемогу отримав шоумен Володимир Зеленський. Вона уточнила, що їй зрозуміло прагнення людей до змін на краще, проте підкреслила, що змін не потрібно чекати від держави, а треба змінюватися самому і міняти навколишнє середовище.

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