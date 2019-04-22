Переможниця Голосу країни 9 зізналася, кого підтримувала на виборах президента

Переможниця головного вокального проекту України Голос країни 9 Оксана Муха розповіла, кого підтримувала на виборах президента України, другий тур яких відбувся в неділю, 21 квітня.

Так, за словами співачки, вона підтримувала Петра Порошенка, однак через постійну зайнятість в проекті не мала можливості вистояти чергу за відкріпним і віддати свій голос за кандидата у президенти.

І ще: Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи

Однак, Оксана Муха з розумінням поставилася до оголошених результатів екзит-полами, де впевнену перемогу отримав шоумен Володимир Зеленський. Вона уточнила, що їй зрозуміло прагнення людей до змін на краще, проте підкреслила, що змін не потрібно чекати від держави, а треба змінюватися самому і міняти навколишнє середовище.

Дивіться також: Голос країни 9 сезон – ФІНАЛ: дивитись онлайн прямий ефір 2019