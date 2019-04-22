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Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи
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Хто така Оксана Муха, яка здобула перемогу у дев'ятому сезоні Голосу країни. До вашої уваги біографія нової зірки України.
Завершився дев'ятий сезон головного вокально шоу України Голос країни, у суперфіналі якого виборола перемогу неймовірна Оксана Муха. Насамперед варто згадати, чому ж дівчина вирішила спробувати свої сили у популярному пісенному проекті. Адже мета Мухи – благородна. Усе почалося з того, що Оксану почали порівнювати з легендарною співачкою Квіткою Цісик, адже в обох артисток є багато спільного: дуже схожі голоси, обидві скрипальки і мають сестер-піаністок та синів. Цікаво й те, що Цісик є кумиром Оксани Мухи, і та вважає, що повинна прославляти пісні відомої співачки.
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На сліпих прослуховуваннях Оксані було непросто, адже дівчина вийшла на сцену останньою, коли уже деякі зіркові тренери мали укомплектовані команди. Однак львів'янці вдалося підкорити Потапа і Дана Балана не лише голосом, але й своєю історією. Дівчина запевнила суддів, що проект їй потрібен не лише для перемоги, а й для виконання благородної місії. Так, Муха почала свій шлях у Голосі з командою Дана Балана.
Біографія Оксани Мухи
Оксана Муха народилася у Львові. Закінчила Львівську музичну спеціалізовану школу-інтернат ім. С. Крушельницької (клас скрипки). Випускниця Львівського музичного училища ім. С. Людкевича та Львівської музичної академії ім. М. Лисенка. П’ять років працювала скрипалькою в оркестрі "Леополіс", з яким багато гастролювала країнами Європи.
З 2007 році Оксана працювала у творчому тандемі з композитором та продюсером Дмитром Кацалом. Вже у 2010 році вона дебютувала на професійних сценах та видала сольний CD-диск "RE:SHETO". В подальшому Оксана Муха стала володаркою Гран-прі І міжнародного фестивалю ім. Квітки Цісик (2011 р.), де її назвали "українською Квіткою Цісик".
У 2012 році співачка ініціює і видає перший CD пластових пісень "При Ватрі" – до 100-ліття Пласту. Через рік – у співпраці із провідними українськими артистами дівчина реалізує проекти "Івасюк" та "Івасюк – перезавантаження". А у 2014 році виходить знаковий сольний CD-диск різдвяної музики "Колядки та щедрівки". Оксана Муха успішно виступає на великих сценах України, Європи та Північної Америки. Окрім виступів, співачка постійно працює над створенням нових концертних програм та записом CD.
Впродовж 2016-2018 рр. у співпраці із Дмитром Кацалом Оксана Муха презентувала в Україні три нові концертні програми: "Без пафосу", "Різдвяний Unplugged" і "Від Шевченка до Костенко". А на початку 2019 року Оксана Муха провела серію концертів містами Західної України із святковою програмою "Різдвяний вечір".
Мета Оксани Мухи проста і велична водночас – щоб українська пісня звучала і співалась у кожному українському домі. А ще, щоб через українську пісню світ відкривав собі Україну та українську націю.
Найкращі виступи Оксани Мухи на Голосі країни 9
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