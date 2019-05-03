Переможниця Голосу країни 9 Оксана Муха показала фото виграної квартири

Переможниця дев'ятого сезону проекту Голос країни Оксана Муха, окрім почесного звання, отримала в подарунок також квартиру в Києві. Співачка вперше побувала в майбутній домівці та показала фото звідти.

Нагадаємо, підопічна Dan Balan Оксана Муха перемогла суперфіналі шоу Голос країни 2019 завдяки великій підтримці глядачів. Як винагороду співачка мала отримати 3-кімнатну квартиру в Києві, але натомість спонсори вирішили подарувати їй двоповерховий пентхаус на останньому поверсі будинку.

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"Я вже встигла спланувати, що з другого поверху зроблю собі творчий куточок, де буде місце для запису вокалу, де стоятимуть музичні інструменти і буде зона для відпочинку й обговорення музичних ідей. Це буде повністю творчий майданчик, і для мене це велике щастя. Якщо днями я ще не була певна, коли зможу переїхати до Києва, то зараз вже скоріше хочу, аби все відбулося якнайшвидше. Але, звісно, потрібен час, тому все йтиме так, як потрібно, бо переїзд неминучий. Це буде дуже вчасно для моєї родини", – поділилася Оксана Муха.

Оксана Муха

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