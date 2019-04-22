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Голос країни 9: Dan Balan заспівав власну українську пісню з Оксаною Мухою

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Dan Balan і Оксана Муха - фото 1
Dan Balan і Оксана Муха / Кадр з відео

21 квітня відбувся грандіозний суперфінал вокального шоу Голос країни 9, в рамках якого Dan Balan з переможницею проекту Оксаною Мухою заспівав українською мовою. Дивіться відео виступу романтичного дуету.

Найсильніші суперфіналісти боролися за перемогу в популярному пісенному проекті вкрай рішуче. В останньому прямому ефірі проекту було три етапи, в яких учасники змагалися за звання Голосу країни.

Це цікаво: Переможниця Голосу країни 9 зізналася, кого підтримувала на виборах президента

Під час шоу вокалісти порадували глядачів спільною піснею з тренерами. Зокрема, спеціально для виступу зі своєю підопічною Оксаною Мухою в суперфіналі Dan Balan написав пісню. Тренер так надихнувся українською культурою, що вперше заспівав цією мовою.

Dan Balan і Оксана Муха – Треба: дивіться онлайн відео виступу:

Читайте також: Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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