Голос країни 9: Dan Balan заспівав власну українську пісню з Оксаною Мухою

Dan Balan і Оксана Муха / Кадр з відео

21 квітня відбувся грандіозний суперфінал вокального шоу Голос країни 9, в рамках якого Dan Balan з переможницею проекту Оксаною Мухою заспівав українською мовою. Дивіться відео виступу романтичного дуету.

Найсильніші суперфіналісти боролися за перемогу в популярному пісенному проекті вкрай рішуче. В останньому прямому ефірі проекту було три етапи, в яких учасники змагалися за звання Голосу країни.

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Під час шоу вокалісти порадували глядачів спільною піснею з тренерами. Зокрема, спеціально для виступу зі своєю підопічною Оксаною Мухою в суперфіналі Dan Balan написав пісню. Тренер так надихнувся українською культурою, що вперше заспівав цією мовою.

Dan Balan і Оксана Муха – Треба: дивіться онлайн відео виступу:

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